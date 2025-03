Milan, con Bondo trovato l’equilibrio? Ecco come e perché

Milan , Bondo arriva dalla prima partita ufficiale con la maglia rossonera. Il centrocampista francese, infatti, ha esordito dal primo minuto contro il Lecce ben figurando. Contro il Como è possibile che giochi la seconda gara di fila da titolare, ma Conceicao dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione titolare. Possibile infatti che Warren giochi da solo davanti alla difesa con Reijnders e Musah schierati più avanti (statunitense in vantaggio sul francese), con Leao al posto di Jimenez in attacco. Probabile che Conceicao schieri quindi un centrocampo con due giocatori molto più fisici come Bondo e Musah e un giocatore più offensivo e di qualità, ovvero Reijnders. Tutto questo a supporto di un tridente tutta qualità, ma del tutto offensivo.

Milan, Bondo la chiave per l'equilibrio? Occhio al 'nuovo' centrocampo

Che sia questo il centrocampo perfetto per il Milan? I rossoneri hanno sempre fatto fatica a trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa. Anche nelle ultime partite, il Diavolo di Conceicao sta subendo parecchi gol a partita. Praticamente sono sempre 2 le reti subite da Maignan, troppe. Tutte queste reti costringono il Diavolo a dovere rimontare quasi sempre, come accaduto contro Parma e Lecce. Sia Fonseca che l'ex Porto hanno provato tantissimi schieramenti tattici, ma l'inserimento dal primo minuto di Bondo potrebbe essere il pezzo del puzzle mancante, visto che due centrocampisti fisici a supporto di un attacco molto forte e che spesso spinge, potrebbe essere l'unico modo e quello più efficiente proprio per trovare l'equilibrio. Vedremo se Conceicao punterà davvero su Bondo e Fofana già questa sera per Milan-Como. Anche se, come detto, Youssouf dovrebbe partire dalla panchina in favore di Musah. In futuro possibile che i due francesi giochino sempre di più, creando quella diga necessaria per supportare l'attacco molto pesante del Milan. Vedremo cosa riservranno queste ultime partite stagionali, ma Bondo sembrerebbe avere già convinto.