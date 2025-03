Milan-Como, Leao contro Nico Paz: è un derby in anticipo?

'Tuttosport' in edicola parla del confronto tra Rafa Leao e Nico Paz. I due talenti giocheranno titolare in Milan-Como. E il futuro...

Milan-Como, sfida a distanza tra due top talenti del campionato di Serie A. 'Tuttosport' in edicola parla del confronto tra Rafa Leao e Nico Paz, rispettivamente secondo e primo con 49 e 54 dribbling riusciti. Entrambi possono decidere una partita con le loro giocate. L'argentino del Como ha collezionato 6 gol, proprio come Leao, servendo 4 assist, mentre il portoghese ne ha serviti 7. Il 79 di Fabregas non aveva giocato il 14 gennaio nella gara d’andata in cui vinse il Milan in rimonta proprio con il gol di Rafa.