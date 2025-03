Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Roma in Serie A, ha parlato di Cesc Fàbregas, tecnico del Como accostato dai 'rumors' al Milan

Ottavio Bianchi , ex allenatore in Serie A di Napoli , Roma , Inter e Fiorentina , ha parlato di Cesc Fàbregas , tecnico del Como che oggi a 'San Siro' sarà avversario del Milan di Sérgio Conceição e che i 'rumors' accostano proprio alla panchina dei rossoneri per la stagione 2025-2026 .

Così Bianchi a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Se Fàbregas farebbe bene ad accettare la corte di una big come il Milan? Non lo conosco di persona, ma da grande giocatore quale è stato, mi sembra abbia raggiunto un buon equilibrio come uomo. È chiaro poi che se ci sono dei treni che passano, è umano e legittimo prenderli".