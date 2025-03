Milan-Como 0-1: sblocca il match Da Cunha con un gran gol da fuori

Il Como di Cesc Fàbregas passa in vantaggio, contro il Milan di Sérgio Conceição, in occasione della partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Al 33', l'attaccante Assane Diao tocca per Nico Paz, il quale fa la sponda per Lucas Da Cunha, che, di precisione, appena fuori dall'area di rigore, infila Mike Maignan nell'angolo in basso alla sua destra. Milan-Como 0-1 ... LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Como da 'San Siro' >>>