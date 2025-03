Milan, Longari: “Tentativo di golpe di Ibrahimovic. Elliott e Furlani…”

"Giochi di potere, strategie e strenue opposizioni". Così Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione dirigenziale del Milan nel suo editoriale per Sportitalia. Ecco il parere del giornalista: "Il tentativo di “golpe” messo in scena da Zlatan Ibrahimovic, condito dai summit londinesi da cui era emersa la candidatura di Igli Tare come quella vincitrice nelle valutazioni dello svedese, si è per il momento arenata contro il potere istituzionale e di firma della corrente Elliott personificata nella gestione economica di Giorgio Furlani. L’Amministratore Delegato del Milan ha potere di firma, ed al momento la sua sigla sulla bozza di accordo con l’ex Direttore Sportivo della Lazio non è arrivata: motivo per il quale i discorsi sono rimasti in sospeso".