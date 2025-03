L’ad del Milan Giorgio Furlani è partito in direzione New York per dirigersi negli uffici di RedBird. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un incontro con Gerry Cardinale e ci saranno altri appuntamenti in agenda: i protagonisti, si legge, ne parlano come un vertice di routine. I temi su cui discutere sono tanti e ci vorrà quindi del tempo: stadio, organigramma societario, mercato, nuovo corso tecnico. Nel meeting newyorkese sarà fatto il punto della situazione sullo stadio: il Comune di Milano aspetta a breve la proposta di Milan e Inter sul nuovo San Siro. Resterebbe ancora aperta la pista San Donato.