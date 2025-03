Milan, Criscitiello: "Moncada fa inversione, Furlani più proprietario di ..."

"Il Milan del futuro non si può fare con gli uomini del passato. Da una parte c'è RedBird che in teoria deve comandare poi c'è Elliott che in pratica deve comandare. Cardinale ed Ibrahimovic sono da una parte, Furlani dall'altra. Furlani è andato negli Stati Uniti per parlare direttamente con Cardinale. Mentre lui non c'era per questioni private a Milano, gli altri due hanno velocizzato per fare il direttore sportivo con tempi abbastanza complicati. Sono andati a Londra dove hanno incontrato Berta. Hanno incontrato Paratici che ha accettato ma vuole pieni poteri e i suoi uomini".