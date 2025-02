Milan, Longari: “Ecco il profilo dell’allenatore”. C’è il tema Ibrahimovic

"La sconfitta di Bologna mette virtualmente fine all’era Sergio Conceiçao al Milan". Così Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, ha parlato dopo Bologna-Milan 2-1. Il giornalista descrive il futuro di Conceicao e non solo nel suo editoriale per 'Sportitalia': "Ci saranno conseguenze, e la prima riguarderà la guida tecnica. Il primo inevitabile passaggio sarà quello dell’individuazione di un vero Direttore Sportivo, che possa riportare Moncada al ruolo più congeniale del reclutamento di talento in giro per il Mondo. Tanti profili presi in considerazione, nessuna scelta ancora delineata, anche se i tempi sono maturi per una decisione che permetta al prescelto di iniziare a programmare quello che accadrà dalla primavera in avanti".