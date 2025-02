"Un progetto messo totalmente in discussione". Così Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del futuro del Milan nel suo editoriale per Sportitalia. Il giornalista continua profilando una possibile rivoluzione estiva: "Una rivoluzione che porterà degli effetti, a meno che non si centri il quarto posto. Il livello dirigenziale sarà investito da cambiamenti, più che da semplici aggiunte, che metteranno in risalto la profonda insoddisfazione della proprietà rispetto alla situazione con cui il Milan si trova a dover convivere sotto ogni punto di vista".