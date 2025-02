Calciomercato Milan, Theo Hernandez: sarà addio! Due ipotesi

Calciomercato Milan, Theo Hernandez: storia finita. Due possibili strade

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' non si tratta più di un'ipotesi: Milan e Theo Hernandez, secondo la rosea, si diranno addio durante il calciomercato estivo. Il quotidiano si chiede se delle prestazioni importanti da qui a fine stagione possano cambiare il destino: difficile, se non impossibile. Il percorso sarebbe tracciato, ma senza una destinazione segnata o delle tempistiche durante il calciomercato. In caso contrario non sarebbe esclusa la partenza da svincolato, al termine del contratto in scadenza nell’estate del 2026. Secondo la rosea, per Theo Hernandez non sarebbe garantita nemmeno la maglia da titolare da qui a fine stagione. Conceicao starebbe riflettendo sullo schierarlo o meno domani contro il Torino. Un turno di riposo lo potrebbe fare riposare soprattutto mentalmente dopo il rosso contro il Feyenoord. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pedullà: "Società inesistente! Ecco dove si deve intervenire">>>