Non è ancora del tutto scritto il futuro di Theo Hernandez: due opzioni sul tavolo per il capitano del Milan. Può rimanere, ma ...

Si è parlato di misure drastiche nei confronti di Theo Hernandez, che poi tra l'altro si è scusato con un messaggio sui propri profili social. Non dimentichiamoci però quanto il francese sia stato importante per il Milan negli ultimi anni. Il classe 1997, infatti, è stata una delle stelle dello Scudetto conquistato con Stefano Pioli in panchina e ha vissuto stagioni in cui era uno dei difensori più prolifici dell'intero campionato. Al netto di quanto gli sta accadendo nel corso degli ultimi mesi, quindi, non è da escludere una sua permanenza in rossonero anche al termine della stagione.