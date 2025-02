Gesto dovuto, da parte di Theo, sul cui futuro iniziano ad addensarsi delle nubi piuttosto scure. A gennaio era stato il Como l'unico club a farsi vivo con il Milan, mettendo sul piatto 40 milioni di euro per il suo cartellino. La scorsa estate, a parte un timido sondaggio del Bayern Monaco , non erano arrivate offerte ufficiali in Via Aldo Rossi per il numero 19 francese.

Milan, quale futuro per Theo Hernández? Rinnovo incerto

Il nodo del rinnovo del contratto di Theo Hernández, in scadenza il 30 giugno 2026, si complica e, per 'Tuttosport', non per volontà del Milan. Se Theo vorrà rimanere al Milan, come ha sempre fatto intendere, alla luce del rendimento scadente visto in questa stagione dovrà abbassare le proprie pretese economiche.