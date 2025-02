Rivoluzione Milan, il calciomercato estivo può spazzare via anche Leao

L'impressione, secondo la 'rosea', è che - ad oggi - potrebbe andare via per 80 milioni di euro. Magari a fine stagione potrebbero essere di più. Al momento la destinazione più probabile per lui sembra essere la Saudi Pro League . Quindi, Fikayo Tomori (che il Milan ha già provato a vendere a gennaio alla Juventus prima ed al Tottenham poi). In estate dipenderà molto da lui.

Occhio anche ad Emerson Royal, Loftus-Cheek e Chukwueze

Per 'La Gazzetta dello Sport', poi, 'rischia' Malick Thiaw, che ha estimatori in Bundesliga e in Premier League. È probabile che resti, al contrario, Strahinja Pavlović. Dovrebbero andare via anche Emerson Royal (un prestito in Turchia è la destinazione più calda), Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. In scadenza di contratto Alessandro Florenzi, attualmente infortunato. Non è esclusi resti, ma appare improbabile.