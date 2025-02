Milan, Theo Hernández via di sicuro. Sì, ma quando? — Le prestazioni offerte, in campo, dal numero 19 non offrono - per il quotidiano sportivo nazionale - una terza soluzione, giacché, per il rinnovo del contratto, Theo Hernández chiede al Milan un sostanzioso aumento di stipendio. Va da sé come, ad oggi, anche solo pensare che il Diavolo possa accontentare le sue richieste sia una pista impraticabile.

Theo Hernández ha chiesto scusa, ieri a Milanello, a tutta la squadra, nel chiuso dello spogliatoio (dove, si dice, fosse sinceramente provato) e poi lo ha fatto anche pubblicamente su 'Instagram'. Non basta, però, a sollevarlo dalle responsabilità ed a rimediare ai tanti errori commessi nel corso di questa stagione.

Che, forse, hanno portato l'allenatore Conceição a sottrargli dal braccio la fascia di capitano in favore di Mike Maignan. Ma, per 'La Gazzetta dello Sport', oltre agli errori sul campo, in casa Milan quello che non convince è l'atteggiamento del giocatore. Svagato, svogliato, distratto. E chi potrebbe mai interessarsi ad un giocatore tanto involuto?

Il Como, nel calciomercato invernale, aveva offerto quasi 50 milioni di euro al Milan e 8 milioni di euro netti a stagione di stipendio a Theo. Il quale, però, ha rifiutato la proposta. Al momento, ha evidenziato la 'rosea', non ci sono altri possibili compratori all'orizzonte. Magari potranno comparire in estate e il Milan sarà prontissimo a trattare.

Lo svincolo rappresenterebbe un 'rischio controllato' per il club — Oppure, seconda ipotesi, avanti insieme un altro anno per 'forza di cose'. Andrebbe via gratis? Sì, ma per il club di Via Aldo Rossi lo svincolo sarebbe un 'rischio controllato'. Se Theo si risolleverà, qualcuno potrà bussare alla porta. Altrimenti quello del Milan sull’ingaggio sarebbe comunque un investimento ingiustificato.

La chiosa del quotidiano sportivo nazionale, poi, porta alla stretta attualità ed a Torino-Milan di sabato pomeriggio: Theo Hernández sarà titolare? Deciderà Conceição, ma le alternative non mancano: pronti Filippo Terracciano, Davide Bartesaghi e Álex Jiménez a rimpiazzare il francese sulla corsia di sinistra.