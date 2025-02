Calciomercato Milan, rivoluzione dirigenziale? Pedullà: “Si dovrà…”

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo una stagione lontana dalla continuità tanto cercata sia da Pioli, poi da Fonseca a infine da Sergio Conceicao. Il cambio in panchina ha portato nella bacheca del Diavolo la Supercoppa italiana, ma non ha risolto tutti i problemi della squadra, anzi. I rossoneri, infatti, non riescono ancora a mantenere una striscia di risultati utili positivi. In campionato sono vietati errori, visto che per il quarto posto serve vincere il più possibile. In Champions League, il Diavolo ha sbagliato tutto il possibile e ha salutato la competizione ai playoff. Dal calciomercato è arrivata quasi una rivoluzione invernale, con ben 5 colpi in entrata. Tra rinnovi e investimenti futuri, il Milan potrebbe cambiare molto, anche nella dirigenza rossonera. CARDINALE CAMBIA?>>>