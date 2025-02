Milan, Conceicao: resta solo con la Champions? Spunta una terza via

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'obiettivo stagionale del Milan resta quello di raggiungere il quarto posto in Serie A. La garanzia di giocare la prossima edizione della Champions League darebbe fiducia anche al futuro di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. Vorrebbe dire adempiere al secondo anno di contratto con tre milioni e mezzo di ingaggio, e prima ancora aver centrato l’obiettivo tecnico. Come scrive la rosea, la vittoria della Supercoppa non basterebbe a Conceicao come garanzia di permanenza. Stessa cosa in casa di vittoria della Coppa Italia (il Milan è alle semifinali). Se Concecao riuscirà a rimontare in Serie A potrebbe costruire veramente il suo Milan dalla prossima stagione, con un'estate per lavorare. Al contrario, senza Champions League, tutto tornerebbe in discussione.