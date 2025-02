Intervistato a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . Il telecronista ha rivelato una sua previsione che riguarda proprio il futuro del tecnico portoghese. Trevisani non solo definisce Stefano Pioli , ex allenatore rossonero, superiore a Fonseca e Conceicao , ma poi spiega che, secondo lui, l'attuale tecnico del Milan a giugno abbandonerà la panchina del Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Il Milan è così, ha giocatori un po' farfalloni e spesso scostanti come Theo e Leao. Lo erano anche prima, ma Pioli era più bravo di Fonseca e Conceiçao. Per me a giugno Conceiçao saluterà e non sarà più l'allenatore del Milan".