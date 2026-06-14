Dopo settimane di videocall e vertici segreti in giro per l'Europa, il Milan è a un passo dall'accordo con il nuovo allenatore. Il nome in cima alla lista di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli è Ruben Amorim, tecnico portoghese classe 1985. Come raccolto dalla nostra redazione, l'ex Sporting e Manchester United avrebbe già accettato la bozza di contratto fino al 2028 (con opzione di rinnovo fino al 2029), a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Si attende soltanto la luce verde del club rossonero, che sta facendo le ultime valutazioni interne prima di dare il via libera definitivo.

Milan, la carriera di Amorim

A seguito delle esperienze al(2018/2019) e al(2019/2020), l'esplosione definitiva diarriva tra il 2020 e il 2024, grazie a un ottimo lavoro in Liga Portugal alla guida dello. Nelle quattro stagioni da allenatore dei biancoverdi, il tecnico ha portato la squadra alla vittoria dimantenendo una media punti di 2,28 a partita in 230 gare totali.

Il lavoro svolto allo Sporting, ha portato il Manchester United a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola da 11 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia, Amorim non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida dei 'Red Devils', il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene. esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds.

Come potrebbe giocare il Milan di Amorim