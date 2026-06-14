Pulisic ha iniziato alla grande il suo Mondiale in casa: grande prestazione nel primo tempo contro il Paraguay con un assist per Balogun e in generale una prova ricca di guizzi e giocate offensive in soli 45 minuti. L'attaccante del Milan è uscito per un piccolo problema fisico per precauzione. Dopo la stagione fatta di alti e bassi, il suo futuro con i rossoneri è stato messo già in dubbio.

I sondaggi di mercato e la volontà di Gerry Cardinale

Il rendimento al Milan, l'opzione rinnovo e il ruolo nel 3-4-3 di Amorim

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per Christian Pulisic c'è stato un leggi qui ) che lo vorrebbe come uomo simbolo dei New York City FC. Qualunque sarà la direzione sportiva del Milan,: è quello che vuole Gerry Cardinale che vede nell'attaccante un talento. Sia il numero uno di RedBird sia Ibrahimovic vogliono stringersi ancora di più attorno a Pulisic.Pulisic ha chiuso la stagione molto male con il Milan: zero gol nel 2026 dopo una partenza a mille. Molti i fattori che hanno influenzato i numeri del numero 11 rossonero: il modulo di Allegri non l'ha facilitato, visto che giocava quasi come prima punta con pochi movimenti in attacco. Qualche infortunio di troppo nella sua stagione e poi l'incombenza dei Mondiali in casa che forse hanno un po' frenato l'annata di Pulisic con il Milan.

Quel che è certo è che i rossoneri possono attivare l'opzione nel contratto dell'attaccante fino al 2028, ma è probabile che si possa pensare a un rinnovo se Pulisic è il centro del nuovo progetto del Milan. Nel 3-4-3 di Amorim, forte candidato per la panchina del Diavolo, Pulisic può giocare nel tridente, sia a destra che a sinistra.

Vista la possibile partenza di Leao che si è messo sul mercato con le sue dichiarazioni, lo statunitense potrebbe tornare sulla fascia sinistra. In quel caso, al Milan servirebbe un esterno destro, anche se Chukwueze tornerà dal prestito dal Fulham.