Ora, invece, i due potrebbero ritrovarsi a Milano, ma su sponde diverse. Tuttavia, ciò che li accomuna, eventualmente, sarà il progetto per il nuovo stadio, proprio come avvenuto alla Juventus con il progetto dello Stadium (avviato nel 2008 e conclusasi nel 2011). L'impianto ha permesso al club bianconero di incassare quasi 600 milioni di euro in quattordici anni. Già, ricavi, quella parola magica che Inter e Milan perseguono da tempo per una nuova rinascita economica.