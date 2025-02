Ex Milan, Pobega protagonista con il Bologna in Champions League

Tommaso Pobega lascia il segno in Champions League. Il centrocampista del Bologna, in prestito dal Milan, in gol in Europa con i rossoblu

Alessia Scataglini 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 08:12)

Tommaso Pobega lascia il segno in Champions League. Il centrocampista del Bologna, in prestito dal Milan, ha siglato il suo primo gol nella massima competizione europea con la maglia rossoblu, sbloccando il match contro lo Sporting Lisbona. Una prestazione di alto livello per l’ex rossonero, che ha sfiorato la doppietta e si è confermato una pedina fondamentale nello scacchiere di Vincenzo Italiano.