Si entra nel rush finale del calciomercato invernale e il Milan si annuncia gran protagonista delle ultime 72 ore o giù di lì. I rossoneri, infatti, stanno attuando una vera e propria rivoluzione del proprio organico in vista della seconda parte di questa stagione. Sconfessate, fin qui, molte scelte compiute dalla dirigenza la scorsa estate, ma anche qualche senatore sta per concludere il proprio percorso in rossonero. La domanda che si pongono tutti i tifosi, ora, è: "Riusciranno Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović a portare tutto a termine in così poco tempo?". Lo vedremo. Intanto, vi spieghiamo cosa sta succedendo al quarto piano di 'Casa Milan'. PROSSIMA SCHEDA