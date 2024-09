Milan, Ibrahimovic rischia il posto da Senior Advisor! — Ai danni d'immagine per il club provocati dall'indesiderato siparietto si è aggiunta la partenza difficoltosa della squadra di Paulo Fonseca, che ha scatenato le critiche nei suoi confronti. Tanto a 'Casa Milan' quanto a Milanello, ha scritto 'Repubblica', "si eccepisce parecchio sui suoi comportamenti“.

Tanto che la sua teorica posizione di forza all'interno del 'gruppo di lavoro' con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ora, starebbe vacillando. Ma non è tutto. Le controversie che riguardano Ibrahimovic e il Milan non finiscono qui. Il quotidiano nazionale, per esempio, ha parlato della 'vendetta' consumata contro l'ex compagno e amico Ignazio Abate.

La vendetta contro Abate, il contratto di Maximilian — Quest'ultimo non aveva voluto lanciare il figlio, Maximilian, classe 2006, in Primavera nella scorsa stagione. E Ibra, dopo l'addio di Abate (passato per fine contratto alla Ternana, in Serie C), prima ha spostato il padre, Beniamino Abate, dal ruolo di preparatore dei portieri della Primavera a quello del Milan Femminile. Per poi licenziarlo senza preavviso.

Insomma, Ibra è sempre più nell'occhio del ciclone. Di rado è a Milanello, ma è quasi sempre al 'Vismara' per il figlio. E in molti hanno da ridire su Jovan Kirovski, suo uomo di fiducia nel Milan Futuro. Non ha esperienza nel calcio europeo. Insomma, Zlatan è visto come uno dei maggiori responsabili di tutto ciò che di negativo, in campo e fuori, gravita intorno al Milan. Le sue uscite estemporanee, sui social e sul fronte mediatico, non aiutano a migliorare la situazione.

Così come il fatto di aver fatto firmare un contratto da professionista prima al figlio e poi a Francesco Camarda, rischiando di perdere il baby talento, corteggiato all'estero.