Milan Futuro in cerca di conferme contro il Sestri Levante: fondamentale per la salvezza

Il Sestri Levante arriva alla sfida con la stessa necessità di fare punti . Attualmente penultimo nel Girone B di Serie C con 26 punti, ha recentemente alternato risultati positivi e negativi dando una sferzata a un 2025 iniziato con 9 risultati negativi di fila: 5 sconfitte e 4 pareggi. ​Dopo una convincente vittoria casalinga per 3-1 contro il Pescara, la squadra ha perso 4-2 in trasferta contro il Rimini. Il 3-5-2 di Mister Alberto Ruvo ha ancora limiti di equilibrio ma non manca di fantasia: le figure fondamentali sono il centravanti Nicolas Parravicini e il fantasista Luca Clemenza.

In Italia la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi sarà disponibile, on demand, la differita integrale - e acmilan.com.