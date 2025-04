De Zerbi duro con i giornalisti: “Alcuni di voi mi fanno sembrare un criminale”

In conferenza De Zerbi ha voluto fare una precisazione: "Ho avuto una settimana davvero brutta come tutti gli altri. Devo tirare fuori il meglio dai miei giocatori. A Parigi ho detto di essere orgoglioso dei miei giocatori, anche contro il Lens, a Nizza li ho abbracciati tutti. Quando perdi certe partite senza dare tutto, mi dà fastidio ma sempre per il bene del club e sempre con rispetto. Le cose di questa settimana sono normali e succedono in ogni spogliatoio. A Marsiglia esce, altrove no: solo questa è la differenza. Il club l'ha accettato perché Pablo Longoria era in riunione e mi ha sempre sostenuto. Hojbjerg, Rabiot, Bennacer, giocatori che non amano parlare molto, sono venuti tutti a parlarmi e a dimostrarmi che erano con me".