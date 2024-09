Milan-Venezia, probabili formazioni: Okafor-Reijnders in un nuovo ruolo?

Milan-Venezia, probabili formazioni: mini turnover per Fonseca. Cambi nei reparti

Altri cinque cambi, praticamente mezza squadra: Fonseca, rispetto al Milan visto contro la Lazio, cambia in difesa, attacco e trequarti. Quarta squadra diversa in quattro partite. E non sarà neanche quella definitiva: il portoghese prepara un turnover ragionato in vista del Liverpool e dell'Inter. In attacco pronto il debutto da titolare di Tammy Abraham. Morata partirà dalla panchina in vista della Champions e del derby. A destra potrebbe partire Okafor (in ballottaggio con Pulisic e Chukwueze). A sinistra torna da titolare Leao. I terzini saranno Emerson Royal, confermato, e Theo Hernandez, di nuovo tra i titolari. Con il KO di Bennacer e con un Musah rientrato dalla nazionale da pochi giorni, il centrocampo a due è fatto: Fofana e Reijnders. L'olandese, si legge, verrebbe liberato maggiormente dai compiti difensivi e invitato a sfruttare maggiormente la sua abilità negli inserimenti offensivi, alternandosi con Loftus-Cheek, che potrebbe abbassarsi dal suo ruolo di trequartisti. I giovani Zeroli e Vos tra le alternative in panchina. In difesa altre novità: Thiaw resta nell’elenco degli indisponibili: giocherà Gabbia, in coppia con Tomori, con Pavlovic a riposo.