Vos, Zeroli o Rabiot? Ordine svela i piani del Milan

Franco Ordine , noto giornalista, ha parlato della situazione a centrocampo in casa Milan . Nel suo editoriale per il sito derbyderbyderby.it, Ordine fa il punto sulle possibili mosse del Diavolo dopo il KO di Bennacer . Puntare sui giovani come Vos e Zeroli , oppure investire su un giocatore importante, ma costoso come Rabiot ? Ecco il pensiero del giornalista.

Milan, Ordine: "Vos e Zeroli? Risparmierebbero un po' di milioni e..."

Molti tifosi del Milan si chiedono se non sarebbe stato meglio tenere Adli o Pobega. Ordine risponde così: "Al Milan dovevano essere dei veggenti per sapere dell'infortunio di Bennacer". Oppure puntare su Rabiot. La risposta del giornalista: "Con le cifre che circolano, risulta difficile che il Milan si possa avvicinare al giocatore. Se dovesse arrivare, Fonseca dovrebbe passare a tre a centrocampo". Cosa che Fonseca non sembra intenzionato a fare, almeno per il momento. Allora Ordine chiude la sua analisi così: "Se per caso dovesse funzionare l'inserimento di Vos o Zeroli, il Milan risparmierebbe un po' di milioni e si garantirebbe un pezzo di avvenire".