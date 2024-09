Ad ogni modo, ha confermato 'Tuttosport', il Milan non sembra essere intenzionato a ricorrere al mercato degli svincolati per rimpiazzarlo. Per due motivi: nella lista non ci sono profili giudicati di qualità, in primis e poi perché l'unico giocatore 'da Milan' in elenco, Adrien Rabiot , ha pretese economiche molto elevate.

Niente Rabiot; spazio a Zeroli e Vos con Fonseca

In ogni caso, anche se arrivasse uno svincolato per sostituire - numericamente - l'infortunato Bennacer, potrebbe giocare per il Milan soltanto in campionato e non in Champions League (fino a febbraio 2025). L'idea, dunque, a 'Casa Milan', è di pescare dalla Seconda Squadra con i profili di Kevin Zeroli e Silvano Vos tra i più indiziati per aggregarsi al gruppo allenato da Paulo Fonseca.