Mauro: “Leao? Quando non ha la palla sembra un rapper che gira per il campo”

Intervistato a Radio 24, Massimo Mauro ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao: "L'equilibrio il Milan non l'ha trovato all'inizio del campionato, a metà campionato e non lo sta trovando adesso. Ora, io dico am si può continuare a giocare con Leao, Pulisic, Abraham, Reijnders, Fofana? È impossibile. Leao meraviglioso quando ha il pallone tra i piedi ma quando non ce l'ha sembra un rapper che gira per il campo. Onestamente così il Milan non può giocare".