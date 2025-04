Milan, Albertini sorprende sulla crisi rossonera: e rivela il vero problema

Demetrio Albertini , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di 'Sport Mediaset', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sulla crisi che sta vivendo. Dopo aver spiegato come non si aspettasse una situazione del genere, dato anche il livello dei calciatori, ha individuato il problema nella discontinuità. Poi l'applauso alla società per il bellissimo mercato condotto, che però non sta rendendo come ci si sarebbe aspettati. Ecco, dunque, le sue parole.

Albertini: "Milan in crisi, non me l'aspettavo. Il problema? Ve lo dico io ..."

"Non mi aspettavo questa crisi, i giocatori sono molto meglio di quello che abbiamo visto e l'hanno dimostrato in alcune partite. Il problema è stata la continuità. Ci sono altre cose che da tifoso e da esterno non si possono capire, ma un pò di difficoltà nel contorno sono trapelate. La società ha fatto un bellissimo mercato che però non sta rendendo come ci si aspettava. All-in sulla Coppa Italia? È difficile, perché poi ci sarebbe un'eventuale finale quindi non è tutto scontato. Abbiamo visto che si può inciampare, e il Milan l'ha fatto più volte. Non si può comunque lasciare niente al caso".