Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dell'eliminazione in Champions e di Theo Hernández

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'eliminazione dei rossoneri ai playoff della Champions League 2024-2025 per mano del modesto Feyenoord e dell'espulsione di Theo Hernández in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco il parere dell'ex rossonero sull'eliminazione del Diavolo.