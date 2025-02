Milan, Joao Felix sta deludendo in rossonero? I numeri contro il Feyenoord

Milan-Feyenoord 1-1, ai rossoneri non basta il pareggio: la sconfitta per 1-0 all'andata in terra olandese, condanna in Diavolo. La squadra di Sergio Conceicao saluta la Champions League solamente ai playoff della competizione, quando poche settimane fa sembrava quasi garantita la top 8 e il passaggio diretto agli ottavi di finale. Un fallimento totale. Joao Felix è stato tra i più negativi in attacco della partita di ieri sera. L'attaccante, in prestito dal Chelsea, non è stato tra i più brillanti durante il primo tempo e nella ripresa ha perso palloni importanti e non si è mai del tutto acceso, al contrario di Leao. Ecco le pagelle del portoghese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA