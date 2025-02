Milan-Feyenoord, Joao Felix: “Ecco cosa può salvare la nostra stagione”

"Non so cosa abbia detto Ibrahimovic, ma ha detto la verità. Stavamo controllando la partita e stavamo facendo il secondo, loro non ci avevano mai creato pericoli. Dopo l'espulsione è stata completamente diversa e come spesso accade quando sei in inferiorità prendi gol. Avevo tanta voglia di giocare la Champions con il Milan e invece sono riuscito a giocare solo due partite. Dobbiamo imparare tutti per non commettere più gli stessi errori. Siamo delusi. Ora abbiamo la Coppa Italia, siamo in semifinale, abbiamo due partite per raggiungere la finale. Massima concentrazione lì e in campionato dove vogliamo finire tra le prime quattro in campionato. Questo insieme alla vittoria della Coppa Italia può salvare la stagione del Milan"