Pagelle Milan Feyenoord 1-1: Theo Hernandez vergognoso

PAGELLE MILAN-FEYENOORD - Pronti, via ed è subito Milan in vantaggio con gol di Gimenez, il più atteso. L'approccio alla partita è perfetto, con grinta, voglia e occasioni. I rossoneri vogliono la qualificazione e si vede. Dopo il vantaggio, il Milan continua ad attaccare e il Feyenoord non supera praticamente la metà campo per tutto il primo tempo. Rafa Leao sfiora il raddoppio e Theo Hernandez colpisce un palo, ma il Milan soprattutto sta sempre lì e dà la sensazione di poter far male in ogni momento. Tuttavia, la prima frazione si chiude solo 1-0. La ripresa inizia allo stesso modo e il Milan è subito molto pericoloso. Tutto cambia, però, dopo pochi minuti: espulso Theo Hernandez per doppio giallo e simulazione. Da lì il Milan non crea più e il Feyenoord pareggia. Purtroppo finisce così, in parità. Una partita sulla coscienza di Theo Hernandez.