Milan-Feyenoord 1-1, ai rossoneri non basta il pareggio: la sconfitta per 1-0 all'andata in terra olandese, condanna in Diavolo. Theo Hernandez, terzino del Milan, si è scusato sui social dopo il rosso che ha condannato i rossoneri in Champions League. Il francese, dopo essere stato ammonito nel primo tempo, ha ricevuto il secondo giallo dopo una simulazione. Ecco il suo messaggio da Instagram.