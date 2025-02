Milan-Feyenoord 1-1 , i rossoneri non riescono a battere gli olandesi e vengono eliminati dai playoff di Champions League (2-1 totale in favore del Feyenoord tra andata e ritorno). Un fallimento totale, visto che il Diavolo aveva in mano la top 8, bastava vincere a Zagabria contro una Dinamo nettamente inferiore. Invece i rossoneri sono caduti e non sono riusciti a rifarsi neanche contro il Feyenoord. Una doppia sfida, senza dubbio, decisa dagli errori individuali di giocatori fondamentali del progetto rossonero del passato, del presente e forse del futuro. Mike Maignan ha deluso all'andata con un errore pesante sul gol di Paixao (col senno del poi decisivo). Al ritorno ha deluso Theo Hernandez reo di avere ricevuto due gialli in pochi minuti ingiustificabili. Il primo arriva per una trattenuta a centrocampo, quando il Milan stava dominando, il secondo su una simulazione, quando il Milan stava ancora totalmente dominando.

Milan, Theo Hernandez e Maignan: quando i 'totem' tradiscono. Segnali preoccupanti

Due errori che pesano tantissimo sulla stagione del Milan, sia sul piano economico (11 milioni per gli ottavi, senza contare il possibile proseguo e gli incassi), sia dal punto di vista della storia, della caratura della squadra. Quelli di Theo Hernandez e Maignan sono due errori madornali che arrivano da due totem del Milan della rinascita, ma non sono i soli che hanno condannato il Diavolo a salutare la Champions League. Gabbia, con l'errore cruciale sul primo gol della Dinamo Zagabria, e Musah, con il rosso inspiegabile almeno quanto quello di Theo, sempre contro la Dinamo, hanno contribuito in manieri pesante alla debacle europea del Milan. Sintomo che questa squadra perde la lucidità troppo spesso quando si tratta di momenti chiave e cruciali di una stagione. Non un bel segnale per il futuro anzi. Conceicao, nel post partita, ha detto in conferenza stampa: "L'atmosfera qui al Milan non è delle migliori", non belle parole, in una stagione già fallimentare.