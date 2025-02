Chiariello: “Meret superiore a Maignan, ma non basta per la sufficienza”

“Non me la sento di dargli la sufficienza, perché è vero che il tiro di Isaksen è improvviso, avviene a ancora muscoli freddi e a concentrazione non proprio ottimale, è vero che è un gran tiro, che non è nelle corde di questo calciatore tirare così da lontano, abbiamo calcolato che è un tiro da quasi 26 m. Meret ci arriva, ma non fa a tempo il recupero porta, per cui non riesce con la mano ad alzarla oltre la traversa. E’ una palla complicata, può fare di più, non è un errore, non è una papera, può fare di più. Dopodiché il resto lo fa benino, alla fine salva il risultato con una parata di piede. Ma se avesse preso gol sul suo palo staremo parlando di altro. Come Maignan, ha fatto quel disastro in Champions League e nessuno ne parla. A Milano sì però, a Milano ne parlano. Se andiamo a guardare gli errori che ha fatto in stagione Maignan e quelli che ha fatto Meret, vince Meret 30-0! Però oggi per me la sufficienza non la prende, 5,5”