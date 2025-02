Milan, sei fuori dalla Champions: Theo Hernández è il primo colpevole

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che nella serata di ieri si è consumata, a 'San Siro', una vera e propria tragedia sportiva per il Diavolo e per tutti i numerosi amanti dei colori rossoneri. Si è trattato dell'ennesima débâcle di questa tribolata stagione 2024-2025. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA