Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Theo fa fuori il Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 terminata 1-1 a 'San Siro'. Milan avanti dopo pochi secondi con il gol dell'ex di Santiago Giménez che pareggia i conti rispetto al match disputato in Olanda la scorsa settimana. Poi, però, Theo Hernández rovina tutto: espulsione per doppia ammonizione, la seconda per simulazione, a inizio ripresa e pari ospite che qualifica il Feyenoord al turno successivo.