Dopodomani, venerdì 13 settembre, Milan e Inter incontreranno, a Palazzo Marino, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e allora sarà più chiaro il futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro e il suo eventuale restyling: ma, intanto, il club rossonero procede spedito nel suo progetto di realizzazione di un nuovo stadio in solitaria a San Donato Milanese. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in parziale controtendenza rispetto a quanto affermato, invece, in questo articolo dal 'Corriere della Sera'.