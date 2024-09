CALCIOMERCATO MILAN

Alla fine, tutti gli obiettivi prefissati, nella sessione estiva di calciomercato del Milan, sono stati raggiunti e la squadra è stata rinforzata. Alvaro Morata è pronto a sostituire Olivier Giroud, mentre Emerson Royal e Youssouf Fofana offrono ulteriori opzioni a Paulo Fonseca. L'innesto di Strahinja Pavlovic fa ben sperare. Tuttavia, l'unico acquisto davvero di alto livello è lo spagnolo. Nonostante la buona prestazione contro la Lazio, rimangono numerosi dubbi su Tammy Abraham, sia per quanto riguarda il suo stato fisico sia per la fiducia dopo mesi difficili. Complessivamente, la rosa è migliorata rispetto alla scorsa stagione, ma, come dimostrano le prime tre giornate, potrebbe non essere ancora sufficiente per mantenere il passo.