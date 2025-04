Bonanni: “Gasperini? Per lottare per il vertice devi fare questo”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato di Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta e accostato anche al Milan: "Non so se Gasperini dicendo che può andare via abbia destabilizzato tutto. Per me l'Atalanta non era pronta per vincere lo Scudetto, per lottare per il vertice devi avere giocatori e tecnico abituati a questi livelli".