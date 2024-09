'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan non interverrà sul mercato degli svincolati per sopperire all'infortunio di Ismaël Bennacer. Questa è la linea che filtra dal club di Via Aldo Rossi. Il quale, di conseguenza, non intavolerà trattative con giocatori senza contratto (come, ad esempio, quell'Adrien Rabiot cercato in estate).