CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan di RedBird ha adottato una strategia di mercato ben definita, in linea con l'approccio seguito in passato dal fondo Elliott. Identifica il profilo giusto, stabilisce un tetto di spesa, raggiunge spesso un accordo preliminare con l'entourage del giocatore e, con grande pazienza, negozia con il club venditore. Questo metodo si è rivelato efficace, come dimostra l’acquisto di Pavlovic, che ha portato nuove qualità al reparto difensivo. Lo stesso vale per Emerson e, in parte, per Fofana.