Milan, Biasin contro RedBird: “Conti in ordine, ma tifosi insoddisfatti”

Come ogni martedì mattina, il giornalista Fabrizio Biasin pubblica il suo Editoriale sul sito di Tuttomercatoweb.com. Ecco la sua opinione sul Milan: "Fonseca deve riconquistare la fiducia dei tifosi e dimostrare di avere il controllo sulla sua squadra, che nelle prime tre partite è sembrata tatticamente 'smarrita'. L’entusiasmo non è al massimo, come dimostrano i dati sulle vendite dei biglietti per la prossima partita casalinga di Champions League contro il Liverpool".