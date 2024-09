Adesso i due si apprestano a far ritorno a Milanello per rimettersi a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca dopo un inizio di stagione non propriamente positivo, tutt'altro. Theo Hernández e Rafael Leao non sembrano avere - almeno finora - grande 'feeling' con il tecnico portoghese del Milan. Il quale, però, sa benissimo di non poter fare a meno di loro.

C'è bisogno urgente di far parlare soltanto il campo — Il club ha perdonato Theo e Leao per quanto accaduto nella Capitale, ottenendo in cambio, secondo la 'rosea', la promessa di non sbagliare più. Anche per questo motivo in Milan-Venezia il numero 19 transalpino e il numero 10 lusitano si preparano per tornare titolari indiscussa della fascia sinistra nel 4-2-3-1 rossonero.

Non sono previsti ulteriori colloqui chiarificatori a Milanello. Ora più che mai il Milan ha bisogno di far 'parlare il campo'. Anche perché, dopo il Venezia, ci sarà il debutto in Champions League contro il Liverpool e, immediatamente dopo, il derby di Milano. Fonseca ripartirà, dunque, dai big Theo (per cui il club, nel frattempo, porterà avanti i colloqui per il rinnovo del contratto) e Leao. Con l'auspicio che entrambi, con l'intera squadra, possano riprendere quota.