Milan Futuro: Vos da Fonseca? L’infortunio di Bennacer affretta i tempi

L'esordio

Vos ha impiegato meno di un’ora per attirare l’attenzione su di sé nel suo esordio casalingo con il Milan Futuro in Serie C, contro il Carpi. In una giornata che segnava l'inizio della stagione dei rossoneri e il debutto di Vos, il giovane centrocampista olandese ha immediatamente influenzato l'andamento della partita. Entrato al posto di Demirel Hodzic, l'olandese ha impressionato tutti. Il Carpi sembrava in controllo dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, ma l'ingresso di Vos ha ribaltato le sorti del match. È stato proprio un suo brillante spunto a centrocampo a procurare il rigore, trasformato poi da Francesco Camarda, che ha permesso al Milan di tornare in partita.