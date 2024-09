Milan, Tardelli: “Curioso di vedere come Fonseca reagirà”

Milan, Tardelli: "Nessuno si sarebbe aspettato di vederlo in basso. Fonseca..."

"Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Roma, Milan e Atalanta così in basso e neanche di trovare Udinese e Torino con gli stessi punti di Inter e Juventus. Questa situazione secondo me è determinata anche dal mercato aperto durante il quale gli allenatori e le squadre sono un cantiere aperto. Ritengo che questa stagione sarà piena di sorprese essendo le grandi squadre oberate di appuntamenti e come sempre la stanchezza fisica e mentale non è amica del corpo. Sono molto curioso di vedere come Fonseca ed il Milan reagiranno dopo le varie vicissitudini che ci sono state con i giocatori forse più importanti della squadra. Deve tornare a vincere perché la giornata successiva dovrà disputare il derby ed una sconfitta potrebbe veramente risultare fatale per la panchina dello stesso allenatore".