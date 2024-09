Le richieste dei club

"Le squadre chiedono queste tre cose: qual è esattamente il valore di San Siro e delle aree essendo loro chiaro che questa valutazione è stata affidata con un carico formale che è stato fatto ad inizio agosto all'agenzia delle entrate. Noi ci aspettiamo in questi giorni una prima valutazione che ripeto, in ottica di cessione di stadio e aree alle squadre. Il primo tempo è di esattamente di che valore si tratta, partendo dal presupposto che è evidente che quel valore è da un lato un vincolo, perché noi non possiamo cedere anche per un fatto di responsabilità amministrativa a un valore inferiore, ma non abbiamo nessuna intenzione di speculare su quel valore. Il valore che ci saranno per noi fa legge. Seconda questione: capire più in dettaglio il vincolo della sovraintendenza in ottica di cambio di proprietà e qualora lo stadio diventasse delle squadre. A questo proposito abbiamo già fissato un incontro con la sovraintendenza e con le squadre per settimana prossima. La terza richiesta, alla luce di tutto ciò, i tempi per l'operazione. Quindi partendo da oggi, i tempi da qua al momento in cui loro possono diventare proprietari di stadio e di aree. Ci devono presentare un progetto abbastanza in breve termine, dove il progetto contiene da un lato il nuovo stadio, dall'altro una rifunzionalizzazione di San Siro rispetto alla quale non posso anticipare niente perché ci stanno lavorando, ma rispetto a questa le due squadre hanno mostrato grande disponibilità. Queste sono le tre cose che ci hanno chiesto Milan e Inter: valore, vincolo sovraintendenza e tempi".