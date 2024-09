Il Milan Futuro, presente a San Siro ieri sera per Milan-Lecce di Serie A, ha incontrato il presidente Scaroni. Camarda, Vos e non solo

Allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno è andata in scena la sfida fra Milan Futuro e SPAL, match valido per la 6^ giornata del girone B della Serie C 2024/25. I giovani rossoneri trovano la loro prima storica vittoria in campionato, grazie a due gol nella ripresa.